Alla scoperta di Pietro da Rimini con il nuovo appuntamento del tè al Museo 

Venerdì 12 gennaio alle 17 riprende, a settimane alterne, l'appuntamento all’ora del tè alla scoperta del Museo nazionale di Ravenna, sorseggiando con calma sale e collezioni. Al termine della visita guidata sarà offerta a chi lo desidera la possibilità di fermarsi chiacchierare, con un tè caldo tra le mani.

Questa settimana Monica Sandrolini presenta il ciclo di affreschi trecenteschi opera di Pietro da Rimini, nella Sala del refettorio. Le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso al museo, gratuite per tutti gli abbonati: l’abbonamento al Museo, in vendita presso il bookshop al costo di 10 euro, concede per 12 mesi l’accesso gratuito, negli orari di apertura, alle collezioni museali e agli eventi organizzati dal Museo stesso.