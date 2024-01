A Solarolo la Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò

Una festa che richiama le tradizioni è la "Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò" di Solarolo. Una delle prime feste dell'anno, quando per riscaldarsi in un week-end invernale si può gustare una buonissima polenta fumante, un caldo vin brulé che nel faentino e dintorni è meglio conosciuto come bisò, e il dolce tipico detto Sabadò. Tra le conferme della festa la Mostra delle Macchine Agricole, la Tombola e la domenica il Mercatino del Riuso.

Programma

Venerdì 19 gennaio

Ore 18 in Piazza Garibaldi Apertura stand per distribuzione asporto

Ore 18.30 apertura stand gastronomico (in tensostruttura chiusa e riscaldata)

Ore 20.30 Pianobar con "Elisa e Nicoletta"

Sabato, 20 gennaio

Ore 18 in Piazza Garibaldi Apertura stand per distribuzione asporto

Ore 18,30 apertura stand gastronomico (in tensostruttura chiusa e riscaldata)

Ore 20.30 musica sotto la tenda con "Beetales"

Domenica 21 gennaio

Dalla Mattina nel centro storico Mostra delle Macchine Agricole, Mercato del Riuso e Negozi Aperti

Ore 10.00 apertura Stand Gastronomico con distribuzione di sabado' e bisò

Ore 11.30 pranzo alla festa in tensostruttura riscaldata. Possibilità anche di asporto, lo stand in Piazza Garibaldi rimarrà aperto fino a sera.

Ore 16.30 presso lo stand della festa estrazione della tombola dei commercianti in Piazza Monsignor Babini

Menù (Cappelletti al ragù, passatelli in brodo, polenta con ragù romagnolo, salsiccia, sabadò, bisò e specialità valdostane: polenta concia e polenta con formaggi).