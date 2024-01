San Valentino al Biomercato: una merenda "carnevalesca" e uno sconto per gli innamorati

Si celebrano San Valentino e Carnevale con le prelibatezze del Biomercato. A febbraio la consueta merenda del primo mercoledì del mese (08/02/24) si sposta direttamente a mercoledì 14 al Biomercato di Alfonsine in piazza Monti: per l'occasione (dalle 16 alle 19) si festeggia l'ultimo giorno di Carnevale (il 13 infatti è martedì grasso) con una merenda "carnevalesca". Inoltre, chi verrà in coppia con il proprio marito, moglie, compagno o compagna, riceverà uno sconto sulla spesa acquistata nelle bancarelle come regalo di San Valentino da parte del Biomercato.