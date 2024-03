Sapori e cibo sostenibile: se ne parla con Slow Food e Soroptimist Ravenna

Lo spreco alimentare ha un grandissimo impatto sull’ambiente: infatti, quando noi buttiamo in discarica una mela, un pomodoro o qualsiasi altro cibo, insieme ai rifiuti, noi buttiamo via anche tutte le risorse (acqua, suolo, energia) che sono servite per produrre quel cibo.

Questi temi, che sono esattamente in linea con la filosofia di Slow Food, sono stati trattati nella pubblicazione “Sapori Sostenibili” curata dall’associazione Soroptimist International Club Ravenna.

Il libro sarà presentato giovedì 21 marzo alle 19 all'Ecomuseo delle Erbe Palustri all'interno di una serata in cui sarà possibile assaggiare alcuni piatti realizzati seguendo le ricette in esso contenute.

Durante la serata Elena Fabbri (Presidente Soroptimist Club Ravenna) e Serena Righi, docenti dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna), parleranno dell’impatto ambientale generato nella fase di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti che risulta essere inutile, se questi alimenti vengono gettati nei rifiuti.

La cena è curata da Angela Schiavina, maestra di Cucina Aici, che realizzerà alcune delle ricette che ha predisposto e inserito nella pubblicazione “Sapori Sostenibili”.



PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 19.00 – ritrovo presso Ecomuseo a Villanova di Bagnacavallo;

ore 19.30 – incontro formativo sullo spreco alimentare e le sue conseguenze sull’ambiente, a cura delle Prof.sse Serena Righi ed Elena Fabbri dell’Università di Bologna; presentazione del libro “Sapori sostenibili” sostenuto da Soroptimist International Club Ravenna;

ore 20.30 – cena curata e illustrata da Angela Schiavina con il seguente menù:

Chips di patate

Crostini con pesto di foglie di sedano, carote e ravanelli

Riso all’uovo con brodo di croste di parmigiano

Pallotte cacio e ova con patate al forno

Torta con gli albumi e crema pasticcera

Vini della Tenuta Uccellina del Consorzio Bagnacavallo.

Costo della serata: € 30,00 (compreso partecipazione all’incontro e cena)

L’intero ricavato della serata, al netto delle spese sostenute, verrà devoluto a scopo benefico.



Sono disponibili 40 POSTI, prenotabili entro e non oltre lunedì 18 marzo, utilizzando il seguente modulo: https://shorturl.at/itAEI. Il modulo va compilato per ogni partecipante, ad esempio per 2 persone compilare 2 moduli distinti.



Il menù potrebbe subire variazioni in funzione della reperibilità delle materie prime: si prega di segnalare eventuali intolleranze e/o allergie al momento della prenotazione.



Per informazioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com; tel. 3292995051