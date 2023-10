Sara Zaccarelli e Piccola orchestra Ochtopus: parte la stagione del Mama's

Riprendono le serate musicali al Mama's Club di Ravenna. Il via alla nuova stagione è venerdì 20 ottobre, ore 21.30, nell’ambito della rassegna Suner con Sara Zaccarelli (voce) e Mecco Guidi (tastiere). Un duo composto dalla voce black e graffiante di Sara e l'inconfondibile stile di Mecco Guidi alle tastiere. Sara, con la sua voce eclettica e capacità d’interpretazione uniche, passa dalla malinconia dei blues tradizionali alla solarità del soul, con l’energia tipica del funk e il groove melodico dell’R&B. In concerto alterna standard soul e rhythm’n’blues, con qualche accenno al pop e al gospel. Questo duo trascina l'ascoltatore in un viaggio tra la solarità e la bellezza immortale delle melodie degli dei del Soul, tra i quali Salomon Burke, Otis Redding, Etta James e Aretha Franklin, con un tocco di spirito interpretando Eartha Kitt e Ray Charles, spingendosi fino ad Adele e Amy Winehouse. Ingresso 10 euro.

Sabato 21 ottobre, alle 21.30, si prosegue con la Piccola orchestra Ochtopus. Formazione nata nel 1996 composta da nove musicisti di Ravenna e dintorni, ha partecipato nel corsi di questi ultimi anni a numerosi eventi live e festival, vincendo ,fra l’altro, alcune edizioni dell’”On the road Festival” di Pelago (FI). All’attività live ha affiancato una costante attività in studio che ha portato a realizzare il quinto album (compilation e colonne sonore per documentari e cortometraggi). Nel 2016 è stato premiato da Raul Casadei come vincitori del contest Romagna Mia 2.0. Ingresso 12 euro.