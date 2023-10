Una grande serata di liscio in discoteca: musica con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli

Sabato 21 ottobre arriva il Liscio a Porto Fuori. Appuntamento alla discoteca Hof, ex Kojak (Via Staggi, 4), dove si svolgerà una serata all’insegna del folklore romagnolo. Ad intrattenere il pubblico ci sarà la meravigliosa voce di Patrizia Ceccarelli che con la sua orchestra darà il via alle danze alle 21.30 circa. Un’imperdibile serata di festa, musica e balli tradizionali che caratterizzano ancora oggi lo spirito di tutti i romagnoli. Ingresso a 10 euro con consumazione inclusa. Sarà attivo il servizio bar e guardaroba. Per informazioni 340.3325898.