'Serate con l'autore', tre nuovi ospiti alla rassegna culturale

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, continua con la rassegna culturale: “Serate con l’autore” terza serata. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 8 serate che ci accompagneranno nei mesi di ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese dalla nostra associazione.

Si continua mercoledì 18 ottobre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. Nella terza serta saranno ospiti: Mirka Tabanelli: a caratteri mobili - Mario Amici: i colori della vita nell’ora della sera e Franco Casadei: nostro fratello Giuda. Grazie alla collaborazione con associazione Menocchio, sarà consegnata una litografia, di poche copie, acquerello ritoccato a mano di Luciano Medri – “gabbiani in salina”

Mirka Tabanelli: A caratteri mobili

Scrive Mirka Tabanelli, a legittimazione del titolo di questa sua prima raccolta di poesie e forse dei suoi temi: «Sono affascinata dai caratteri mobili, dall’idea che con l’accostamento di ventisei grafemi si sia scritto di tutto, nei secoli: da capolavori grandiosi come la Divina Commedia , a ricette di cucina, testi scientifici, poesie amorose e via dicendo. Mi piace pensare che la combinazione di così pochi segni abbia dato vita ad opere tanto diverse tra loro: è un po’come quando pensi alle note musicali: sono sempre e solo sette, ma la loro armonia non è mai la stessa, dipende chi incontrano prima e chi trovano poi, quanto lunghe sono le pause, il ritmo che decidi di dare o lo strumento che decidi di suonare. Un po’ proprio come le persone: possiamo essere letti e scritti in tanti modi differenti pur rimanendo sempre la stessa lettera; in base al posto che occupiamo, creiamo accordi e composizioni sempre nuove e diverse.

Mario Amici: I colori della vita nell’ora della sera

Si coglie un senso di appartenenza a quel mondo della terra, a quei solchi arati, a quelle seminagioni, a quei volti scavati di donne, e di uomini che hanno dedicato la vita alla fatica. La fatica contadina, certo, ma con dentro una ricchezza di valori, di dedizione, di passione, per il prodotto del proprio lavoro, di legame con la propria famiglia, con i vicini di casa, con la natura, le piante, le stagioni. Sogni e valori che ritroviamo in tanti dei testi poetici raccolti nel libro.

Franco Casadei: Nostro fratello Giuda

“I versi di questa raccolta, in cui il dramma esistenziale dell’autore si mescola e si confonde con il grido di ogni uomo alla ricerca di un senso e di una risposta alle proprie attese più profonde, accompagnano il lettore in un percorso alla scoperta di quella firma segreta che sta dentro le cose, a quell’impronta tatuata dentro il petto che fa del cuore umano e della realtà tutta una tenera argilla gravida d’altrove”. (Massimo Camisasca).

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore il Ponte Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università per gli adulti di Cervia - Associazione culturale il Menocchio - Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo - Agenda Filosofica, Associazione Tolmino Baldassari - Associazione culturale Castiglionese U. Foschi – Cervia la spiaggia ama il libro – Biblioteca M.Goia di Cervia – Linea Rosa Ravenna, Lions Club Cervia ad Novas, i luoghi d’autore percorsi letterari del comune di Cervia.