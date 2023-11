Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, tante iniziative in Bassa Romagna

Dal 18 al 26 novembre partirà la quindicesima edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, l’iniziativa che ogni anno invita a ridurre il proprio impatto sull’ambiente prevenendo la produzione di rifiuti. Il focus del 2023 sarà il packaging, tema chiave poiché oltre il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzata in Europa sono destinate alla realizzazione di imballaggi.

Domenica 19 novembre a Bagnacavallo al Podere Pantaleone dalle 14 alle 17 si svolgerà l’iniziativa «I colori autunnali del Podere Pantaleone», una visita guidata all’interno dell’oasi dove incontrare alberi secolari e maestosi in abito autunnale. Un percorso esperienziale con stimolazioni e riflessioni culturali contro corrente con frutti antichi multicolori per tutti, a km certi e anche biologici spontanei, in confezioni sostenibili e riutilizzate. Sarà possibile ricevere piccoli alberi dell’oasi (previa prenotazione) salvati dallo sfalcio, da piantare nel proprio giardino. In caso di pioggia leggera munirsi di ombrello e scarpe adeguate. È un’iniziativa per adulti e famiglie con ingresso gratuito, ma il numero massimo è di cinquanta partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria entro il 16 novembre al 0545 280898, al 347 4585280 o alla mail info@poderepantaleone.it.

Da martedì 21 al 23 novembre Casa Monti ad Alfonsine propone «In azione contro i rifiuti», iniziativa che prevede interventi a scuola sul tema dei rifiuti, raccolta differenziata, packaging e sull’importanza della loro riduzione, a cui saranno affiancati interventi di pulizia del territorio. Le attività sono svolte con sei classi delle scuole «Rodari» e «Matteotti» di Alfonsine (3B, 3C, 4A, 4B, 5A e 5B) in collaborazione con l’associazione Plastic Free Ravenna, che fornirà il supporto per la parte di uscita e pulizia dei dintorni della scuola. In tutto saranno coinvolti circa 150 studenti.

Venerdì 24 novembre nella sala Baracca della Rocca di Lugo dalle 17.30 alle 19 si terrà l’evento «Questione di futuro: stili di vita sostenibili ed eco-logici»,promosso dal Comune di Lugo e tenuto da Linda Maggiori, blogger e scrittrice impegnata nella difesa dell'ambiente, per discutere su come ridurre l’impatto ambientale nel proprio stile di vita, dal locale al globale, con dei piccoli gesti quotidiani. Per partecipare è necessaria la prenotazione al 351 5848402 (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, oppure lasciare un messaggio), alla mail natura.lugo@ecosistema.it, o al link https://ewwr.eu/actions/questione-di-futuro-stili-di-vita-sostenibili-ed-eco-logici/.

Le attività sono promosse dal Centro educazione alla sostenibilità (Ceas) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.