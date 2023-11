Si ammirano i colori del foliage autunnale con le visite dei "Giardini Segreti"

Torna con un nuovo appuntamento autunnale "Giardini Segreti". Domenica 12 novembre dalle 10 alle 16.30, i soci dell’associazione Giardini Segreti Ravenna apriranno i propri spazi verdi con speciali visite guidate per sensibilizzare, educare e coinvolgere grandi e piccoli al mondo del verde.

Giardini segreti è una occasione imperdibile per scoprire il territorio con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, immergersi nei colori del foliage autunnale scoprendo tante specie diverse di piante. L’iniziativa si terrà in dieci oasi naturali della provincia di Ravenna.

Tutti i giardini da visitare

A Classe in Via Romea Vecchia, 120 - Il giardino di Giuliano Rambaldi: La passione di una vita in un giardino ricco di una grande collezione di rose, iris, scille peruviane, foliage da alberi vari decidui.

A San Pancrazio in Via Adige, 7 - Cà ad Matrèn di Marta, Mario e Yuri: Parco giardino con alberi secolari e viale storico, area dedicata ai frutti dimenticati che rendono questo parco una degna cornice alla casa del 700 da cui prende il nome.

A Prada in Via Viazza, 3 - L'Essenza di Annetta: Colori autunnali degli alberi e profumi dei frutti dimenticati, zucche, erbe aromatiche essiccate e confezionate, calde tisane autunnali da degustare. Apertura fino al tardo pomeriggio.

A Prada in Via Provinciale Prada, 11 - Il giardino di Patrizia Dalla Valle: Le nuances di gialli, rossi e bruni, fanno un soffice pavé per una giornata di relax. Solo in lontananza un verdeggiante portico incornicia le meraviglie natalizie consigliate da Maurizio Cimatti di "La mia casa Emporio".



A Bagnacavallo in Vicolo Pantaleone, 1 - Oasi Podere Pantaleone: Il bosco nella sua luminosa policromia autunnale affascina e meraviglia con le foglie colorate che creano variopinti tappeti. Lungo i sentieri alberi da frutto di antiche varietà ed arbusti di varie essenze con bacche edule. Laboratorio di Roberto Fabbri ore 11.15. Visite guidate ore 10:30 e 14:30.

A Villanova di Bagnacavallo in Via Ungaretti, 1 - Ecomuseo delle Erbe Palustri: Visita ad Ecomuseo ed Etnoparco Villanova delle Capanne con diverse mostre tra le quali aquiloni storici. Laboratorio "Giocare con niente" ore 15.00.

A Fusignano in Via San Savino, 121 - Il giardino segreto di Orietta: Le ultime rose salutano l'autunno con il loro fascino senza tempo ed i colori delle foglie, delle bacche e dei crisantemi accompagnano i frutti insieme al "Mandorlo della Poesia". Ospiti: Rita Pet Food e "L'Orto dei Sapori antichi" (Società Agricola Nicoletto-Babini).

Ad Alfonsine in Via Stroppata, 159 - Agrumi di casa Bandini: Ampio parco suddiviso in aree tematiche con particolare zona dedicata ad agrumi coltivati a terra (arance, limoni, pomeli ecc.). Diverse varietà di palme, agavi ed alberi ad alto fusto completano il giardino rendendolo interessante durante tutte le stagioni.



Ad Alfonsine in Via Guerrina, 52 - Passioni di Renza: Alberi decidui con foliage, collezioni di malus, hydrangee, aromatiche. Mahonie confuse in fiore. Capanno inusuale. Ad offerta libera Laboratorio di talee, semi e piantine. Ospite il pittore Ardian Radovicka.

Ad Alfonsine in Via Degli Orsini, 51 - Le piante succulente di Cavassa: Visita alla collezione.