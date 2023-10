Si presenta il libro dedicato a Giovanna Bosi Maramotti, prima donna ravennate in Parlamento

Sarà presentato sabato 7 ottobre, alle 18, alla Casa Museo Olindo Guerrini in via Guerrini 60 a Sant’Alberto di Ravenna, il libro "Una donna dal pensiero forte". Scritti, anche inediti, di Giovanna Bosi Maramotti e testimonianze su di lei che è stata la prima donna ravennate eletta in Parlamento.

Il volume è edito dalle Edizioni del Girasole e curato da Andrea Maramotti e Ivan Simonini, i quali, attraverso una selezione dei tanti scritti, mostrano la ricchezza di interessi che Giovanna riusciva a coltivare contemporaneamente, lumeggiando al contempo i passi dove più evidente emerge l’intelligenza critica e l’autonomia intellettuale dell’Autrice. Intervengono entrambi i curatori con la presentazione di Vania Vassura. L’iniziativa, a ingresso libero, fa parte della rassegna “Ritroviamoci da Olindo” e gode della collaborazione della Società Operaia di Sant’Alberto.