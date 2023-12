Solidarietà per la Festa dell'Immacolata: tornano le stelle di Natale dell'Ail

Nei giorni 8-9-10 dicembre si rinnova l’appuntamento di solidarietà promosso da AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro le malattie del sangue. Grazie all’impegno di migliaia di volontari le Stelle di Natale AIL coloreranno di rosso anche le piazze del Ravennate.

Per AIL Ravenna questo è un appuntamento fondamentale perché costituisce una delle raccolte fondi più importante per l’Associazione. Grazie alle offerte raccolte durante la campagna natalizia, AIL Ravenna continua a garantire i servizi di assistenza al malato onco-ematolgico su tutta la provincia di Ravenna: Assistenza Medica e Psicologica a domicilio per pazienti in fase avanzata di malattia e per i loro famigliari, il sostegno all’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna (grazie all’acquisto di attrezzature e strumentazioni e al contributo per la ristrutturazione degli ambulatori), trasporto in ospedale per i pazienti ematologici, assistenza in day hospital e in reparto. Importante anche il contributo alla Ricerca Scientifica, con il sostegno alla Fondazione Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche) per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche.

I banchetti in provincia di Ravenna

RAVENNA 8-9-10/12

Chiesa S.Domenico Via Cavour 6

Farmacia S.Biagio Via Maggiore, 6

SAN PIETRO IN VINCOLI sabato 9/12

Agenzia AXA Via Farini 11

SAVARNA sabato 9/12

Supermercato COOP

SANT’ALBERTO giovedì 14/12

Davanti alla CONAD

MEZZANO 8-9/12

Davanti alla COOP

SANTERNO martedì 12/12

Davanti alla Chiesa

BORGO FAINA venerdì 8/12

Snack Bar Faina SS71, 186,

ALFONSINE 8-9-10/12

Piazza Monti e Gramsci

Centro Frutta Roberta Corso Matteotti, 78

Supermercato COOP

PIANGIPANE venerdì 8/12

Davanti alla Chiesa

FAENZA

venerdì 08/12 Piazza Legna

9-10/12 Piazza Libertà

RIOLO TERME sabato 9/12

CONAD-COFRA Via D. Alighieri 10

BRISIGHELLA 8-9-10/12

EX-GIGIOLE’ Piazza Carducci

GRANAROLO 9-10/12

Chiesa di San Giovanni

RUSSI 8 e 9/12

Piazzetta Dante

LUGO

8-9-10/12 Pavaglione Largo della Repubblica 13

10-11/12 c/o GLOBO

BARBIANO 7 e 9/12

Piazza Alberico

COTIGNOLA 8-9-10/12

Piazza Vittorio Emanuele

BAGNACAVALLO 9-10/12

Chiesa di San Michele Via Mazzini

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO 8-9-10/12

Davanti alle POSTE

FUSIGNANO 8-9/12

Piazza Corelli

CONSELICE

giovedì 07/12 San Patrizio Piazza Mameli

sabato 09/12 Conselice Via Garibaldi e Via Frattina (Conad)

CERVIA 8-9-10/12

Viale Roma 3

PISIGNANO DI CERVIA domenica 10/12

Pieve di Pisignano