"Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce" il 5 marzo al Teatro Socjale di Piangipane

Nell'ambito della rassegna "Al Socjale", martedì 5 marzo alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane andrà in scena lo spettacolo "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce", tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani che vede la regia di Laura Curino. In scena Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio.

Siamo a Milano, ed è il 1933. Per gioco, quasi per sfida, un gruppo di ragazze lancia un’idea: giocare a calcio. Gli organi federali fascisti inizialmente consentono alle atlete di allenarsi, ma impongono loro varie limitazioni “per preservare la loro capacità riproduttiva”. L’avventura sportiva durò quasi un anno ma, alla vigilia della prima partita ufficiale, il regime costrinse le atlete a smettere di giocare. L’epopea delle “Giovinette” è raccontata con ironia e leggerezza da un trio di attrici diretto da Laura Curino. Mischiando comicità e narrazione, lo spettacolo dimostra come, pur a distanza di tanti anni e battaglie, certi pregiudizi sono duri a morire e come la lotta per la libertà e i diritti passi anche attraverso lo sport.

La storia ha inoltre radici ravennati, in quanto una delle protagoniste della prima squadra di calcio femminile italiana, Luisa (detta Gina) Boccalini, di cui si parla nel libro, è stata la nonna dei ravennati Marco Bonitta – il commissario tecnico che ha guidato l’Italia di pallavolo femminile alla prima vittoria del Campionato Mondiale – e Silvia Bonitta, insegnante che sta incontrando diverse scuole del territorio per far conoscere il libro omonimo scritto da Senghini e Giani.

Per informazioni e biglietti: ravennateatro.com Tel. 333 7605760 promozione@ravennateatro.com e al Teatro Socjale un'ora prima dello spettacolo. Posti limitati. Intero 12 euro, ridotto 10 euro under 30, abbonati a La Stagione dei Teatri, residenti a Piangipane. Al termine dello spettacolo è possibile cenare prenotando una porzione di cappelletti (8 euro) al 333.7605760.