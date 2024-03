Il "Mistero al Castello" va a teatro e raccoglie fondi per le scuole alluvionate

Sabato 23 marzo alle 21 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita la messa in scena di "Mistero al Castello", commedia scritta e diretta da Tiziana Asirelli. L'intero incasso della serata, promossa dai Club alla ribalta (Rotary Club, Lions Club e le Lioness club di Faenza, Lugo, Bagnacavallo), sarà devoluto all'Istituto Comprensivo F. Berti di Bagnacavallo a sostegno di progetti dedicati ad alunni con disabilità del plesso di Villanova-Bagnacavallo

Costo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto (6-14 anni) 7 euro; gratuità sotto i sei anni. Per informazioni e prevendita è possibile rivolgersi alla Farmacia Villanova

Via Superiore, 44 a Villanova di Bagnacavallo chiamando al numero 0545.49950, nei i giorni di apertura nei seguenti orari 8:30-12:30 15:00-19:00. Tagliandi disponibili anche nella Sede Lions Club Bagnacavallo in piazza della Libertà, 7 (tel. 339 3190842), il sabato nei seguenti orari 9:30-12:30. Infine nella Farmacia Sansoni in Piazza del Popolo, 8 a Faenza (tel. 0546 21011) neii giorni di apertura nei seguenti orari 8:30-20:00.