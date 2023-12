'Storie e fantasmi. Da Cervia al mondo e ritorno': Giovanni Giunchi presenta i suoi racconti

Noto come imprenditore, politico, in passato anche con importanti esperienze di giornalista ed editore, Giovanni Giunchi, cervese doc, si presenta venerdì 1 dicembre alla ora 16 (Sala Rubicone dei Magazzino del Sale, via Evangelisti, Cervia) in una veste finora inedita: quella dello scrittore.

Giunchi ha dato infatti alla stampa una godibile raccolta di racconti che spaziano dalla sua Cervia al mondo, focalizzando le vicissitudini agrodolci dei suoi trascorsi giovanili, della sua militanza politica, della sua propensione ai racconti ironici, fantastici, intriganti ed anche struggenti che chiamano in causa fantasmi e affini.

Non a caso il libro, che s’intitola “Storie e fantasmi. Da Cervia al mondo e ritorno” (Società Editrice Il Ponte Vecchio), è una lunga galoppata tra un passato e un presente che mette in fila gli appuntamenti con una lunga vita, ma sa anche di sale, di caccia in botte, “di sussulti e di pallide certezze, dove i trapassati - si legge nella prefazione di Elie Giordani - stanno ancora tra noi, con malinconia, rimpianto e misteriose rivendicazioni. Sarebbero anche burloni se non fosse che gli incontri non sono mai pacificatori e il terrore che ispirano fa rizzare i capelli in testa ai più scettici. Storie di fantasmi che trovano nelle saline, nelle piallasse e nei chiari, un mondo dove la suggestione è realtà”.

Ma non solo di questo: Giunchi, con la grazia di chi ha il dono della scrittura, fa rivivere la Cervia del passato remoto e di quello prossimo in uno stimolante mosaico di figure e personaggi in cui si riconosce una comunità. Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore, il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’ex sindaco Vittorio Ciocca e l’ex sindaco di Ravenna Widmer Mercatali. L’evento avrà un finale conviviale con ciambella e vino per tutti gli intervenuti.