"Summer of Love": musica, balli e fiori per il party anni 70 di Milano Marittima

Milano Marittima inaugura la nuova immagine, "Mi.Ma. Dream", sfoggiando il suo lato più glamour ed elegante con il party "Summer of love". Sabato 19 agosto è in programma una grande festa a tema Flower Power che animerà, dalle 20 in poi, il centro della città con una serata ricca di spettacoli interattivi, luci, musica, scenografie e installazioni. Dal Tao Love Bus, il pulmino itinerante della band anni Settanta, alla Showzer band che si esibirà sul palco della Rotonda Primo Maggio, fino ai dj della Discoteca Pineta. Tutti sono invitati a mascherarsi.

Viale Gramsci si trasforma nel Viale Lunare tra atmosfere, sonorità, colori e installazioni che porteranno il pubblico nel blu della notte stellata, dove maschere lunari e artisti di strada sfileranno tra il pubblico. Anche Viale Matteotti cambia aspetto e diventa il Viale Superflower tra installazioni giganti, icone pop e personaggi fantastici.

Le note del Rock&Roll risuonano per le strade di Milano Marittima grazie al cantautore Tao e la sua band a bordo del Love Bus, il pulmino Volkswagen nel quale i musicisti si esibiranno in classici come i Beatles, Elvis Presley e David Bowie. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine alle ore 22:00 nella Rotonda Primo Maggio con il Flower Party: alla consolle il dj del Pineta, Francesco Campanini e l’energia travolgente della party band Showzer, con cantanti, musicisti dal vivo, performer e ballerini ad animare la magica notte del Mi.Ma Dream Supersummer.