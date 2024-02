Musica, tatuaggi, ospiti internazionali: al Bronson va in scena "Punkz"

Una giornata che unisce musica e tattoo art, con ospiti di livello nazionale. Sabato 16 marzo il Bronson di Madonna dell’Alberto ospita “Punkz”, un’iniziativa che punta ad attrarre centinaia di appassionati da tutta Italia, per il livello dei partecipanti e l’originalità del format. In programma tatuaggi con diversi esperti, un originale talk, concerti live e dj set. Sul palco, fra gli altri, i Sunset Radio.

L’evento si aprirà infatti già nel pomeriggio, alle 17, con la presenza di tatuatori professionisti romagnoli, disponibili a realizzare tatuaggi senza appuntamento. In contemporanea è in programma un torneo di “beer pong”, in collaborazione con Monster Energy Drink.

Dopo di che, alle 21, è in programma un coinvolgente e inedito “talk” che affronterà il rapporto fra l’evoluzione della musica rock e della tattoo art nelle ultime decadi. Ospiti speciali l’influencer Danny Metal, il tatuatore Mauro Tampieri e Mattia Cabani, titolare di “Hellfire Booking Agency”, da un trentennio fra le principali agenzie che organizzano concerti live in ambito alternative.

Dalle 22, poi, spazio alle esibizioni live: sul palco si alterneranno i Sunset Radio, celebre band pop-punk ravennate ormai nota a livello internazionale; accanto a loro, Jack Out, e i modenesi WEL. Infine, dalle 24 alle 4 del mattino, dj set con Darko (che sarà presente con la sia selezione anche nel pre-serata) e tutto lo staff di Emo Night Milano.

Per informazioni, rivolgersi al numero 340.5032996 o alla mail info@seahorsestudios.it. I biglietti saranno disponibili dal 6 febbraio in prevendita su dice.fm.