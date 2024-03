Un "Poemetto illustrato" per bambini sul palco del Teatro Rasi

Prosegue domenica 10 marzo alle 17 al Teatro Rasi di Ravenna la rassegna "La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole" dedicata al pubblico più giovane. Lo spettacolo di Drammatico Vegetale ha per titolo "Poemetto illustrato", dura 40 minuti ed è consigliato ai bambini dai 3 agli 8 anni. Due attori generano un racconto per figure, immagini e suoni, giocano con dieci “poesiole” attraversando l’opera pittorica di Agnese Ugolini e lo spazio sonoro di Koro Izutegui. Si parte dal mistero della nascita per arrivare, attraverso frammenti di pensiero e flash onirici, a domande sul senso della vita. Un viaggio leggero, a tratti sorprendente, divertente e ironico.

Come di consueto, lo spettacolo sarà in replica nelle giornate successive per le scuole. L'iniziativa è diretta da Pietro Fenati con sul palco lo stesso Fenati con Elvira Mascanzoni, musiche originali Koro Izutegui (viola Federica Cardinali, pianoforte Dante Canducci, Maria Letizia Sassaroli, Koro Izutegui, mixaggio Emilio Albertoni), illustrazioni Agnese Ugolini, voci e disegni Giulio Iodice, luci, audio, video Alessandro Bonoli, Gilberto Bonzi, organizzazione William Rossano, Sara Maioli, per la produzione Ravenna Teatro.

Ingresso unico 5 euro. Biglietti in vendita su ravennateatro.com.