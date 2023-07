Teatro ragazzi al Borgo: "La Bella Addormentata?" a Brisighella

Ultimo appuntamento, giovedì 27 luglio alle ore 21.15, con l’edizione 2023 di Teatro Ragazzi al Borgo, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie organizzata dal Comune di Brisighella e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella al Teatro di Via Spada. A chiudere la rassegna sarà la compagnia Proscenio Teatro con La Bella Addormentata?, liberamente tratto dalle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault di La Bella Addormentata nel bosco. Scritto e diretto da Marco Renzi, la pièce è interpretata da Roberto Rossetti e Simona Ripari.

Il Teatro per l’occasione è un Museo monotematico, dedicato alla raccolta di materiali e documenti inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo, c’è la sala di Pinocchio, quella de Il Gatto con gli Stivali, di Raperonzolo e di tutte quelle storie che hanno riempito l’immaginario di intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo. La Sala dove si effettua lo spettacolo è quella dedicata a La Bella Addormentata nel Bosco! All'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo; tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all’altro...

Due addetti del Museo accolgono i visitatori (pubblico) e illustrano con professionalità e cortesia i preziosi reperti che sono conservati: la corona del Re, quella della Regina, le pietre del vecchio castello, una riproduzione fedele dello stesso, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, il regale letto dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa di quel Principe che baciandola finalmente riuscirà a svegliarla dal suo centenario sonno.

Il pubblico, che è diventato gruppo di visitatori, oltre alla spiegazione sui reperti, ha diritto al racconto della vicenda. Durante lo svolgersi della stessa la Principessa nel letto però si muove e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere…

Un gioco, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti!

Teatro d’attore e pupazzi con interazione con il pubblico



Ingresso gratuito.

Info: 0546 994405 – 0546 81166 – 0546 21306

www.accademiaperduta.it