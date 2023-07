Teatro Ragazzi all'Arena Borghesi, Faenza: Il Baule Volante in "Nico cerca un amico"

5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni.

Con NICO CERCA UN AMICO della compagnia Il Baule Volante proseguono, mercoledì 26 luglio alle ore 21.15, gli appuntamenti con il Teatro della Favola all’Arena Borghesi di Faenza. Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, lo spettacolo è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. La pièce, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri è scritta da Liliana Letterese che ne è anche interprete insieme al regista Andrea Lugli.

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso! In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista.



Teatro d’attore e di figura

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni. Gli incassi dei biglietti saranno pertanto DEVOLUTI alla RACCOLTA FONDI D’EMERGENZA attivata dal Comune di Faenza per sostenere famiglie, persone e realtà maggiormente colpite e danneggiate dall’alluvione.

Vendita online su Vivaticket

Nella sera di spettacolo la Biglietteria dell’Arena Borghesi aprirà alle ore 20,15.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it

Teatro Ragazzi all’Arena Borghesi

Mercoledì 26 luglio ore 21.15

IL BAULE VOLANTE

Nico cerca un amico

dall’omonimo racconto di Matthias Hoppe

di Liliana Letterese

con Liliana Letterese e Andrea Lugli

regia di Andrea Lugli

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri