Tornano le visite de “Le chiese inosservate”

Torna l’iniziativa "Le chiese inosservate", un programma di itinerari dedicati alle chiese di Ravenna meno frequentate da un punto di vista turistico ideato da Cristiana Zama, guida turistica abilitata. Ravenna può riservare ad un visitatore attento luoghi sorprendenti che spesso passano inosservati agli stessi abitanti. "Le chiese inosservate" sono percorsi che hanno l’obiettivo di conoscere meglio e valorizzare questi luoghi, spesso chiusi, poco accessibili o semplicemente lasciati un po’ in disparte. Il primo appuntamento è per sabato 18 novembre alle ore 15.00 con una visita approfondita della Basilica di San Giovanni Evangelista, nata dal voto dell’imperatrice Galla Placidia, e con l'apertura straordinaria della Basilica dello Spirito Santo, antica cattedrale ariana.



Questo il programma completo:



SABATO 18 NOVEMBRE

Basilica di San Giovanni Evangelista e Basilica dello Spirito Santo



SABATO 26 NOVEMBRE

Basilica di San Francesco e Chiesa di San Carlino



DOMENICA 3 DICEMBRE

Basilica di Sant’Agata e Chiesa di San Romualdo



Tutte le visite, della durata di un’ora e mezza, prevedono una breve spiegazione in esterno, una visita all’interno e un breve spostamento a piedi per raggiungere la seconda chiesa dell’itinerario.



Le visite sono effettuate con l’ausilio di radioguide per permettere una migliore fruizione e, all’occorrenza, il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 10 Euro a persona include la visita e il noleggio delle radioguide (oltre le 10 persone).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente su eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul sito di Ravenna Incoming visitravenna.it o contattando direttamente la guida.



