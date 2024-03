Tra pittura e mosaico Damiano Gullì apre il ciclo di conferenze di arte contemporanea al Mar

Martedì 2 aprile, alle 16.30, la Sala Martni del Mar - Museo d'Arte di Ravenna, ospita la prima di un ciclo di conferenze sull'arte contemporanea. Tema dell'incontro, che sarà tenuto dal curatore Damiano Gullì, sarà "Pittura e Mosaico".

Damiano Gullì (Fidenza, 1979) vive a Milano. I suoi ambiti di ricerca sono l’arte contemporanea e il design. Da aprile 2022 è curatore per l'Arte contemporanea e il Public Program di Triennale Milano. Dal 2020 è stato Head Curator del Public Program di Triennale. Per la stessa istituzione dal 2004 si è occupato di comunicazione e dal 2018 è stato anche Assistente Curatore del Direttore del Museo del Design Italiano. Del 2020 la curatela, con Joseph Grima, della monografica "Corrado Levi. Tra gli spazi" e del 2022 quella della mostra "Marcello Maloberti. MARTELLATE", entrambe in Triennale.

Ha curato diverse mostre in Italia e suoi testi compaiono in cataloghi e pubblicazioni italiane e internazionali. Scrive regolarmente per “Flash Art”, “Inventario” e "Artribune", per la quale ha creato la rubrica "Pittura Lingua Viva". Si è dedicato a un percorso di crescita tra la comunicazione e i linguaggi delle arti, fino a diventare un punto di riferimento per sviluppare la visione collettiva. Ma, soprattutto, ha scelto di accogliere i bisogni e le sensibilità degli artisti italiani e la loro capacità di sviluppare ricerche ibride. Ha recentemente curato in Triennale la mostra “Pittura Italiana Oggi”.