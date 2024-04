Fiorire con l'ascolto: ultimo appuntamento con i Sabati della Rocca

Sabato 13 aprile ore 18, ultimo appuntamento della rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura.

La direttrice di RavennAntica Francesca Masi e Barbara Piani (insegnante e facilitatrice filosofica) affronteranno il tema dell’ascolto, del fiorire, usando le parole della scrittrice olandese Etty Hillesum: “Fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati – non potrebbe essere questa l’idea?”. Ascoltare le donne, non fosse altro che per comprendere l'essenza profonda che attiene all’essere generate e generati.

E forse la quinta ideale di questo ascolto è una radicale impossibilità di un dialogo tra donne collocate in un tempo lungo che dall'antichità arriva ai nostri giorni. Dialoghi impossibili tra donne che hanno solcato nei secoli ogni cammino della possibilità anche quando il loro mondo, così come il nostro, vietava, chiudeva, legava. Sono voci lontane che possono nutrirci con la potenza che le chiama fuori dal tempo, voci fragili che sanno durare, voci escluse che, appunto, sanno chiamare fuori.