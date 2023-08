Ultimo appuntamento stagionale per “Conchigliamo Summer Lab”

Ultimo appuntamento stagionale, sui lidi ravennati, per “Conchigliamo Summer Lab”, il laboratorio per ragazzi dedicato alle conchiglie. Nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, alle 16, il laboratorio ideato e curato da Delio Mancini farà tappa all’Arena del Sole di Lido di Classe. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, al 351 5959667. I ragazzi partecipanti faranno l’osservazione, la pulizia e la sistemazione delle principali specie di conchiglie dell’Adriatico, realizzando una scatola da collezione che ogni bambino porterà a casa. Un modo per imparare a conoscere, amare e rispettare il mare.