Un grande omaggio alla libertà da Dante all'Afghanistan: torna il festival internazionale dell'aquilone

Aquiloni simboli di libertà. Il paese ospite d’onore della 41esima edizione di "Artevento Cervia - Festival internazionale dell'aquilone" sarà infatti l’Afghanistan. Con il cuore rivolto a tutti i membri della “famiglia del vento” che ancora non hanno potuto raggiungere l’Europa dagli altri continenti, gli artisti partecipanti alla nuova edizione s’incontrano nella spiaggia di Pinarella, dal 25 settembre al 3 ottobre, per far volare i loro aquiloni.

Per il tema della libertà si parte da Dante, primo esule della storia, per raccontare le storie dei tanti prigionieri politici ingiustamente rinchiusi. L’Aquilone di Dante è il soggetto dell’annullo postale della 41esima edizione. Ma anche dei laboratori didattici che si svolgeranno per tutta la durata del Festival. L’annullo verrà eseguito durante il servizio filatelico temporaneo attivato nel Villaggio del Festival alla reception Artevento domenica 26 settembre dalle ore 10.30 alle ore 18.30 e successivamente, per 120 giorni, presso l’ufficio postale della Città di Cervia.

Il filo conduttore, poi sarà quello della libertà, con il premio speciale per meriti di Volo a Franco Arminio e la mostra itinerante dei disegni di Gianluca Costantini a cura di Amnesty International Italia e 6000sardine. Sono 50 i ritratti dell’illustratore Gianluca Costantini che approdano sulla spiaggia di Pinarella. Fra questi c’è anche il volto di Patrick Zaky. Anche lui, come gli altri 49 volti di prigionieri ingiustamente detenuti, sarà il protagonista di questa edizione del Festival.