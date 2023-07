Un picnic africano e un concerto sulla spiaggia

Nato a Birlad in Romania, cresciuto tra le acque salmastre della Laguna di Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare Musica Elettronica al Conservatorio, Rare? ha scelto il suo nome di battesimo per mettersi in gioco e fare sul serio nel mondo della musica italiana. La serata, a partire dalle 19, sarà preceduta dall'evento Dalla vigna alla spiaggia, picnic africano in collaborazione con Randi Vini.

Con all’attivo un album di esordio (Curriculum Vitae, uscito allo scoperto nel mese di marzo 2020, un EP (Folk_2021, una sorta di studio sulle forme e sugli affetti del neo-folk americano) e un singolo (Crisi, uscito nell’estate del 2021), ha dimostrato di saper volgere e rivolgere la forma canzone a modo suo, uscendo sempre vincente dal confronto tra il passato e il presente. L’eco della tradizione melodica anni ‘60 è sempre bilanciato e in perfetto equilibrio con le sonorità elettroniche, con i synth più sintetici e i beat elettronici.

Nel febbraio del 2020 è nella line up del festival MiAmi. Ancora e nello stesso anno intraprende il suo primo tour in solo, seguito da uno con la band nel 2021, dimostrando che il palco è un suo habitat naturale. Dopo il tour rientra in studio per scrivere e comporre il nuovo album Femmina, uscito a marzo 2023 per Needn’t, registrato in solitaria e con gli amici e collaboratori di sempre (Novecento, Colibree, Redmattre, Marco Giudici).

Dalla vigna alla spiaggia: picnic africano con Randi Vini

Torna anche quest’anno l’evento sulla spiaggia in collaborazione con Randi Vini: dalla vigna direttamente fino ai piedi della duna dell'Hana-Bi coi prodotti di Randi, dall’aperitivo col Vermouth Felicetto fino al dopocena con la Grappa di Burson. Si cena con il picnic sulle copertine, oppure take away dalle food station.

HANA-BI

Viale Della Pace, 452G - Marina di Ravenna (RA)

Inizio ore 21.30

Ingresso libero

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141