Una cena per raccogliere fondi per aiutare la piccola Sara

Martedì 5 dicembre alle ore 20 presso il ristorante 'La Tana del lupo' a Faenza, in via Emilia Ponente 59, si svolgerà una cena di beneficenza per raccogliere fondi per aiutare la piccola Sara Cantagalli, che sta affrontando una lunga e costosa battaglia contro un raro tumore. Il menù, al costo di 25 euro, prevede antipasto, bis di primi, secondo con contorno e dolce.

L'incasso della serata sarà interamente devoluto alla famiglia di Sara. Per prenotare chiamare il numero 0546621545. I genitori di Sara ringraziano anticipatamente chi parteciperà.