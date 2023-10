Una battaglia non solo difficile, ma anche costosa: una raccolta fondi per aiutare la piccola Sara

È una battaglia difficile sotto molti punti di vista, compreso quello economico, quella che la piccola Sara sta affrontando con la sua famiglia. La bimba faentina di 5 anni a dicembre scorso sembrava aver vinto la battaglia contro il raro tumore che le era stato diagnosticato nel 2021, un neuroblastoma al quarto stadio. Vi avevamo raccontato con gioia del suo ritorno a casa, dove aveva potuto trascorrere le feste di Natale insieme a mamma Maria e babbo Mattia.

Ma la possibilità di recidiva era del 50%. E ora che il "mostro" è tornato, Sara ha dovuto ricominciare a sottoporsi a terapie e a fare dentro e fuori dagli ospedali. E tra visite, esami e sedute di chemioterapia le spese per la famiglia sono tantissime. Così il papà della bimba ha aperto una raccolta fondi per chiedere aiuto a chiunque possa e voglia donare anche solo un piccolo aiuto per la figlia.

"La situazione economica è molto faticosa - spiega Mattia - Io avrei già un posto di lavoro, ma dovendo portare sempre Sara a fare chemioterapia ed esami è difficile mantenere un impiego. In ospedale spesso serve la presenza di entrambi i genitori per esami, tac e visite perché vogliono la firma di entrambi, quindi siamo sempre entrambi con lei. Stare dietro a tutte le spese sta diventando molto difficile. Saremo grati a chiunque possa aiutarci".