Una Pasquetta “vintage” con il mercatino “La Pulce d’Acqua”

Una Pasquetta all’insegna del vintage. Lunedì 1° aprile edizione speciale per il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena a Ravenna dalle 8.30 alle 18.30. Prossimi appuntamenti: domenica 14 aprile; 12 maggio; 9 giugno; 8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

Continua poi il mercatino “gemello” “La Pulce nel Baule”, nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18): Le prossime date: domenica 28 aprile; 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it.