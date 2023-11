Una serata in musica con "I Meglio Soul": cena e concerto live

Prezzo non disponibile

Venerdì 10 novembre prosegue l’ appuntamento con la musica live in centro a Ravenna al Ristorante Marchesini con il trio I Meglio Soul. Protagonisti della serata in centro a Ravenna al ristorante Marchesini I Meglio Soul, un trio capace di spaziare dal soul più carismatico, al cantautorato italiano. Dal pop al blues. Un eclettismo assunto a marchio di fabbrica. Meglio soul, musica come si deve. La formazione è composta da Stefano “Siro” Sirotti alla voce e chitarra, Francesco Laghi, chitarra e Alessandro D’altri – percussioni.

La serata è realizzata in collaborazione con L’Associazione Jazzlife di Cesena e la scuola di musica Mama’s di Ravenna. Il concerto inizia alle 21.30, durante la serata gli ospiti potranno gustare i piatti del menù alla carta del Ristorante Marchesini e alcuni piatti fuori menù realizzati dallo chef per la serata.

Prenotazione tavoli 346 9416774