Un viaggio radiofonico nell’arte contemporanea con Nicola Montalbini e Alessandra Carini

Sabato 4 novembre, ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone. L’incontro tra Alessandra Carini, gallerista e curatrice, e Nicola Montalbini, artista e disegnatore, si ispira al loro programma streaming "The Art Is On The Table", nato nel 2020 in collaborazione con la radio RSE Live Streaming. I due autori, con un linguaggio informale e divertente, accompagnano lo spettatore nel fantastico, assurdo, imperdibile mondo dell’arte contemporanea.