Vinili in regalo e concerto: l'iniziativa del negozio di musica torna per la Notte d'oro

Vinili in regalo ai giovani per un intero giorno: questa è l’iniziativa Classica ai giovani, che torna sabato 14 ottobre, in occasione della Notte d’oro, al negozio di musica Jean Music Room. Dalle ore 10 alle 20, con orario continuato, ragazze e ragazzi fino a 30 anni di età che passeranno dal negozio potranno scegliere un disco o un cd di classica in omaggio tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto, fino a esaurimento scorte.

“Sono anni che proponiamo questa iniziativa. Regalare la musica ci sembra il primo passo per diffondere la cultura e per avvicinare i giovani alla musica classica, riportando in vita un genere ancora troppo poco conosciuto.” racconta Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room “Classica ai giovani porta in negozio anche oltre 100 ragazzi ed è bellissimo vedere l’affollamento per aggiudicarsi un vinile. Lo stesso giorno abbiamo anche organizzato un concerto di musica classica, con la collaborazione della Young Musicians European Orchestra di Paolo Olmi, con due giovanissimi talenti.”

La giornata di sabato, all’insegna della musica classica e dei giovani, vede alle ore 17 sotto il portico di Jean Music Room un appuntamento live, un concerto di archi con un incredibile duo di giovani talenti della Young Musicians European Orchestra – YMEO, Alban Lukaj violinista e Raffaella Cardaropoli violoncellista.

“Il mio negozio vuole essere molto più di un luogo in cui si acquistano vinili originali e nuovi, cd, libri, impianti e tanti accessori legati all’ascolto della musica.” aggiunge Corbari “Vuole essere un luogo in cui si fa e si trasmette cultura, in cui ci si può sedere a bere qualcosa trascorrendo un’ora in compagnia di buona musica, selezionata, in cui si incontrano collezionisti, si ascoltano racconti e dove la musica si contamina con altre forme culturali e artistiche.”