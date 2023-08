Vino, street food e musica con "Calici sotto i tre Colli"

Sabato 5 agosto Brisighella si trasforma in una cantina a cielo aperto per poter gustare buon cibo da strada e i calici delle migliori produzioni vinicole delle colline di Brisighella. Torna “Calici sotto i tre Colli: le stelle nel Borgo” e si festeggia la Notte Blu con l’armonia del cibo e il piacere del buon vino uniti alla buona musica. La serata dedicata agli amanti delle emozioni inizierà alle ore 19 in centro storico con l'armonia del cibo e il piacere del buon vino. Dalle ore 21.30 in piazza Carducci in scena la grande anima della musica con il concerto della band UnoZeroQuattro con un repertorio tutto italiano che spazia dai Litfiba a Max Gazzè, da Ligabue ai Negrita, passando tra Neffa, Jovanotti e mille altre hit anni '80 e '90. Ingresso a offerta libera.