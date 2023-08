Visita guidata, musica e aperitivo coi pescatori per la festa di San Lorenzo

Giovedì 10 agosto, dalle 17 alle 19, si tiene un nuovo appuntamento di “Aperitivo coi Pescatori” al Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia. L’iniziativa si svolge nella giornata di San Lorenzo, che per Cervia rappresenta la festa tradizionale più sentita. Il ritrovo è fissato nei pressi della Torre San Michele. Da qui è prevista una visita guidata al Borgo dei Pescatori con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria cervese.

“Aperitivo coi Pescatori” inizierà con un’Introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi, che l’illustrerà la nascita e lo sviluppo dell’antico borgo dei pescatori e della marineria cervese e il loro legame con le vicende storiche dell’antica “città del sale”. Non mancherà anche un riferimento alle origini della Festa di San Lorenzo, che ricorda il tradizionale legame di Cervia con il mare.

All’introduzione storica seguirà l’illustrazione a cura di Luigi Padoan, delle caratteristiche della barca storica “Maria”, recuperata e salvata dall’abbandono dai volontari del Circolo Pescatori, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele. Il coordinamento delle passeggiate nel Borgo Marina.è di Gastone Guerrini, ideatore dell’iniziativa.

Con l’arrivo al Circolo Pescatori è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (i “canterini e musicanti” del Circolo). È prevista la prenotazione presso Cerviaturismo (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per bambini fino a 12 anni. Il ricavato va a sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica “Maria”.