A caccia di nuove idee per il matrimonio: torna il "Wedding Day" al Convento

Per tutti coloro a cui servono nuove idee per il matrimonio, arriva la 7^ edizione del Wedding al Convento, dove i migliori fornitori del settore saranno a disposizione dei futuri sposi per tutti i consigli del caso. Appuntamento domenica 22 ottobre dalle 14 alle 17 all'Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. Ingresso gratuito e degustazioni riservati alle coppie di futuri sposi. Registrazione obbligatoria al link sottostante: https://form.jotform.com/232705567199366