Tanti volumi, autori affermati e una lotteria alla 20esima Festa del Libro

La Festa del Libro a cura dell'Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli compie quest'anno 20 anni e si terrà come ogni occasione, presso l'Aula Magna della scuola di San Pietro in Campiano da venerdì 17 a domenica 19 novembre. L'evento, reso possibile dalla ininterrotta collaborazione della Commissione Biblioteca nella funzione strumentale del professor Alessio Giuliano e delle insegnanti che ne fanno parte, del Comitato Genitori e del gruppo di lavoro delle generose librerie "Viale dei ciliegi" di Cesena e "Ubik" di Forlì torna con un ricco programma, adatto a ragazzi con età dai 3 ai 13 anni. Si potranno trovare in esposizione e vendita libri e testi per tutti i gusti e le passioni, per bambini e per adulti. Si potrà inoltre partecipare alla ricca lotteria il cui ricavato andrà ai singoli plessi dell'Istituto costituendo così un rimpinguo dei preziosissimi fondi utilizzati per acquisti di libri, materiali e attività varie e che permettono di abbattere le richieste econocmiche rivolte alle famiglie, per le attività extra proposte agli alunni.

Un'iniziativa di rilievo per il contesto socioeconomico del territorio e per l'Istituto stesso, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutte le Ville Unite del Ravennate. Anche quest'anno saranno presenti autori di fama nazionale: Alice Keller, Stefano Bordiglioni, e l'attrice e regista Alessia Canducci, che presenteranno le loro ultime opere ai ragazzi e alle famiglie e realizzeranno laboratori di scrittura e di lettura durante le giornate di sabato e domenica. Presente anche l'attività di Cineforum, aperta alla partecipazione di tutti. La festa e gli eventi tutti a libera partecipazione, prevedono alcuni laboratori con obbligo di prenotazione. Per ulteriori informazioni, potete contattare mostralibrospiv@gmail.com.