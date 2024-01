Grandi degustazioni all’Alberghiero di Riolo Terme: ritorna l’appuntamento con Formaggi DiVini

L’attesissimo appuntamento con le degustazioni dei grandi vini italiani in abbinamento ai formaggi DOP, giunto quest’anno alla diciottesima edizione, ritorna con due serate imperdibili. La manifestazione, denominata Formaggi DiVini, si svolgerà mercoledì 28 febbraio e mercoledì 6 marzo presso la sede dell’Istituto in via Oberdan durante le quali, sotto la giuda dei Sommelier Ais dell’Istituto, verranno degustati i prodotti di importanti cantine nazionali come Cantina di Santadi (Sardegna), Cantine del Notaio (Basilicata), Cantine LUNAE (Liguria), Casale del Giglio (Lazio), Di Majo Norante (Molise), Donnafugata (Sicilia), Grosjean (Valle d’Aosta), Ottella (Veneto), Rivera (Puglia), Terredora (Campania), Tramin (Alto Adige) e Zidarich (Friuli Venezia Giulia). Durante ogni serata saranno degustati i vini di sette cantine in rappresentanza di diverse regioni italiane ai quali saranno abbinati i prodotti dei più importanti Consorzi di Tutela dei Formaggi DOP italiani quali Asiago, Casatella Trevigiana, Casciotta di Urbino, Gorgonzola, Montasio, Mozzarella di Bufala Campana, Piave, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Quartirolo Lombardo, Robiola di Roccaverano, Salva Cremasco, Taleggio, oltre a quelli dell’Azienda Sicla.

In accompagnamento verranno serviti i mieli dell’Azienda Rondinini e i prodotti tipici romagnoli e le confetture dell’azienda Natura Nuova di Bagnacavallo e ci sarà l’occasione di incontrare alcuni produttori presenti alle serate. L’Istituto aprirà così le sue porte, a partire dalle ore 20.00, a tutti coloro che vorranno trascorrere una piacevole serata alla scoperta di sapori e di abbinamenti particolari e approfondire le proprie conoscenze con prodotti selezionati e di assoluta eccellenza. Per partecipare alle serate è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito dell’Istituto https://www.alberghieroriolo.edu.it nell’area dedicata oppure chiamare per informazioni lo 0546.71456.