La spiaggia per persone con disabilità diventa permanente: ecco come sarà - VIDEO

La nuova struttura prevede la realizzazione di diciotto postazioni riservate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e di dodici postazioni sotto l’ombrellone, attrezzate ad ospitare persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e gli accompagnatori; bagni accessibili; aree dedicate ai volontari; uffici; aree comuni; una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti e per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. La permanenza per gli ospiti con disabilità sarà gratuita.

Il progetto è stato denominato la “Spiaggia dei valori” perché le diciotto postazioni verranno dedicate a diciotto valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia, Inclusione.

Per la realizzazione del progetto si prevede un costo di circa un milione di euro, dei quali 135mila coperti con finanziamento dai fondi PNRR. Al momento sono state già ricevute o già deliberate donazioni da privati e aziende per circa il 60% del totale, è inoltre attiva una campagna di crowdfunding dedicata sul sito www.insiemeate.org per la raccolta della cifra necessaria a coprire tutte le rimanenti spese. Per la gestione ordinaria della struttura si prevedono costi annuali per circa 120mila euro.

I lavori di costruzione della struttura sono iniziati il 5 febbraio, il termine è previsto entro fine giugno 2024. L’inaugurazione della struttura è fissata per il 9 luglio alle ore 20.00, giorno in cui si ricorda Dario Alvisi, fondatore dell’associazione Insieme a Te.