"Prendere un cane è un impegno per la vita": i consigli degli animalisti sull'adozione di un amico a 4 zampe

Desiderate la compagnia di un cagnolino? Non vedete l’ora di accarezzare un micetto morbidoso? Bene, ma prima di adottare un animale riflettete accuratamente. L’associazione Clama di Ravenna, le cui volontarie ricevono un numero incredibile di chiamate a settimana di persone che desiderano disfarsi del proprio animale domestico per vari motivi, esortano i cittadini a soffermarsi un attimo a pensare a ciò che significa adottare un animale. Per questo l'associazione animalista ha stilato un elenco di motivi per non procedere a un’adozione.

Non adottate un animale se...

L'associazione Clama Ravenna invita le persone a non adottare un animale domestico, nei seguenti casi.

Se il vostro lavoro vi tiene lontano da casa tutta la giornata; i gatti (se in compagnia di loro simili) possono anche trovare un equilibrio, ma un cane certamente non può rimanere abbandonato a se stesso per dodici ore. Quindi, o i vari componenti della famiglia possono turnarsi nella gestione di passeggiate e giochi, o riuscite ad organizzarvi per essere presenti in pausa pranzo, oppure rinunciate, per amore vostro e del cane. Del resto, che senso ha accogliere un quattro zampe se non potete godere della sua compagnia?

Se non intendete impegnarvi nell’educazione del cane, cucciolo o adulto. Vivere con un amico a quattro zampe è un’esperienza meravigliosa, a patto che ci si dedichi tempo di qualità, possibilmente sotto la guida di professionisti, soprattutto nel primo periodo.

Se chi propone l'adozione non prevede incontri pre-affido tra famiglia e quattro zampe. Si tratta infatti di un serio percorso di affiancamento, in particolare quando in casa ci sono altri animali. "Perché gli animali non sono peluche, non si spostano come un pacchetto di Amazon, hanno bisogno di conoscere il contesto in cui vivranno, come voi avete bisogno di conoscere il loro carattere, in modo da gestire il rapporto umano-animale nel miglior modo possibile - affermano da Clama Ravenna - Associazioni e volontari seri possono affiancarvi durante il percorso conoscitivo e risolvere assieme a voi piccoli o grandi problemi che potrebbero sorgere e che, se trascurati, potrebbero condannare l’animale ad rientrare in un box, a fughe incontrollate o a gestioni disastrose".

Se adottate per fare contenti i bambini, come regalo di compleanno, di San Valentino, di Natale e di Ognissanti. "Pare assurdo doverlo rimarcare, ma tant’è", aggiunge l'associazione animalista.

Se non vi sentite pronti a un impegno per la vita, se non volete dedicare un minuto a rendere sicuro il vostro giardino o il vostro balcone; non adottate un animale senza considerare che può ammalarsi, che può avere bisogno di cure, a volte anche costose e/o impegnative, che invecchierà e avrà più bisogno di voi: allora dovrete proteggerlo ancora di più, non abbandonarlo.

Come adottare un animale

Chi non si è perso d’animo leggendo i precedenti punti, probabilmente è un candidato ideale per un’adozione: "A questo punto vi chiediamo - precisa Clama Ravenna - di recarvi presso un canile o rifugio della vostra città, o di rivolgervi ad associazioni locali serie che seguono la trafila corretta per affidare un cane o un gatto, impegnandosi in prima persona in tutte le fasi dell'adozione e consigliandovi al meglio nella scelta del compagno di vita. Magari deciderete di dare una chance a cagnolini non più giovanissimi, o che necessitano di qualche lezione in più di bon ton canino; le decine di lieto fine di adottanti che potete leggere nelle nostre pagine social testimoniano la felicità che un’adozione consapevole porta nella vita di tutta la famiglia".

Per ulteriori informazioni sui cani e sui progetti “Adotta un nonno” - per agevolazioni agli adottanti di cagnolini non più giovani - e "Adotta a distanza un cane del canile di Ravenna", si può contattare l’associazione Clama via mail (clama2010@libero.it) o via whatsApp al 349 6123736.