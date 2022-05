Gattini abbandonati in una cesta sotto la pioggia, Enpa: "Un'azione idiota e criminale"

Dopo il provvidenziale salvataggio cresce la rabbia per l'ennesimo abbandono. Alle 17,30 di sabato, la volontaria Costantina di Enpa Ravenna ha rinvenuto una cesta posizionata per terra vicino alla sua macchina, parcheggiata in prossimità della sua abitazione e contenente 5 gattini di pochi giorni. La giornata era piovosa e quando la volontaria li ha trovati i poveri mici erano inzuppati d’acqua. Solo per pura combinazione, Costantina si è imbattuta in tempi ragionevoli nella cesta, scongiurando così una fine fatale ai micetti. La volontaria non ha esitato a soccorrere i cuccioli, a rifocillarli e a ricoverarli al riparo. Fortunatamente due gattini sono stati “adottati” da una mamma gatta che stava allattando i suoi piccoli, i restanti tre sono stati collocati presso un’altra volontaria che si è attivata per accudirli.

"Allattare dei cuccioli di pochi giorni è un’impresa per nulla agevole, infatti per chi non lo sapesse, bisogna provvedere al loro allattamento ogni tre ore circa, ovviamente anche durante la notte - spiegano dalla sezione provinciale dell'Enpa - Occorre inoltre fare tutte quelle mansioni che realizza mamma gatta ovvero l’espletamento delle funzioni fisiologiche poiché i mici non sono per nulla autonomi. Nonostante tutto non è garantita la sopravvivenza dei cuccioli".

"L’autore dell’abbandono ha commesso un atto da perfetto idiota - attacca l'ente per la protezione degli animali - infatti se proprio non avesse voluto tenere con sé i gattini avrebbe dovuto lasciarli con la mamma per almeno due mesi fino allo svezzamento, dopo di che si sarebbe potuto rivolgere al nostro ente allo scopo di individuare degli adottanti. Ad un personaggio siffatto temiamo sia difficile fargli comprendere la necessità di provvedere alla sterilizzazione di mamma gatta per scongiurare il ripetersi di azioni oltre che cretine, delinquenziali". L’Enpa sostiene, fra l'altro, l'intenzione di sporgere denuncia per l'atto di abbandono.