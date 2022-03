Un aiuto per gli amici a 4 zampe: parte la raccolta di cibo e medicinali per gli animali in Ucraina

I volontari dell'Enpa di Lugo organizzano una raccolta di cibo e medicinali veterinari per i rifugi ucraini. "Abbiamo avuto la conferma - spiegano i volontari - che Enpa nazionale ha organizzato la partenza di due carichi da Verona, con furgoni autorizzati, che saranno diretti ad Odessa da dove, per ora, si snodano passaggi sicuri per chi ritira".

Grazie alla disponibilità di Villaggio Natura, La Ciotola d'Oro e Agri Idea a Lugo si raccoglierà a partire dai prossimi giorni cibo per cani, gatti e altri animali, oltre a trasportini, guinzagli e antiparassitari. "Sono tantissimi - afferma Elio Geminiani, presidente Enpa di Lugo - gli animali vittime del conflitto. Per questo motivo abbiamo avviato questa raccolta per aiutare tutti gli indifesi, vittime della guerra".

Chi volesse sostenere l'iniziativa può recarsi direttamente nei punti vendita sopra elencati. All'infermeria felina di Bizzuno sarà attivo un punto di raccolta per medicinali, come soluzione fisiologica, ebtadine disinfettante, guanti, bende, pomate cicatrizzanti e anche materiali per le persone. Le donazioni vanno effettuate entro e non oltre sabato 19 marzo poiché il 20 marzo è prevista la consegna da parte dei volontari lughesi alla sede Enpa di Verona.