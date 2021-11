Investito da un'auto mentre attraversa la strada: grave incidente di fronte alla stazione

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Massa Lombarda, dove intorno alle 18.30 un anziano è stato investito da un'auto nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, un over 70, stava attraversando la strada di fronte alla stazione, in piazza Andrea Costa, quando è stato colpito da un 30enne che viaggiava sulla San Vitale, da Lugo verso Bologna, a bordo di una Fiat Punto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma i sanitari giunti sul luogo dell'incidente hanno trovato l'anziano in stato di incoscienza e in arresto cardiaco. Subito il personale ha iniziato le manovre di rianimazione, dopodichè la vittima è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna in elicottero, atterrato nel piazzale del parcheggio della stazione. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri, la San Vitale è rimasta bloccata per circa un'ora per permettere i soccorsi.