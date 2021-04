Auto carambola tra lampione e fosso, ferita una donna

Paura per una donna protagonista di un incidente stradale avvenuto in via Cella, nei pressi del sottopassaggio dell'Adriatica. Intorno alle 17,30 di lunedì la donna, ravennate di 52 anni, ha fatto tutto da sola in un punto in cui la strada fa una doppia curva. Forse a causa del fondo stradale bagnato la sua utilitaria Citroen è prima finita contro un palo dell'illuminazione e poi ha carambolato dalla parte opposta della carreggiata per terminare la sua corsa nel fosso laterale. Nell'impatto causato dalla perdita del controllo del mezzo la donna ha riportato ferite di media gravità. Sul posto è giunto anche l'elicottero delle emergenze del 118 che ha condotto la ferita all'ospedale Bufalini di Cesena. Presente la polizia locale di Ravenna per i rilievi.