Postina si scontra sul ponte e precipita con l'auto nella scarpata del fiume

Ha sfondato il guard rail ed è finita sul rivale del fiume. Grande spavento sabato mattina, attorno alle 11, per una donna dipendente di Poste Italiane che stava viaggiando sulla Faentina da Russi verso Faenza a bordo dell'auto di servizio, una Fiat Panda, quando è stata colpita da una Mitsubishi condotta da un 40enne che, da una prima ricostruzione, stava uscendo dalla strada sull'argine destro del fiume Lamone sul ponte della Castellina. Nel violento urto, la Panda ha sfondato il guard rail finendo nella scarpata del Lamone, fermandosi ribaltata su un fianco sul rivale del fiume.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elimedica, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato i feriti. Il 40enne è stato portato in ospedale con codice di media gravità, la donna è stata caricata in elicottero e trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena, le sue condizioni non appaiono particolarmente gravi. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, che ha chiuso la strada per permettere rilievi e soccorsi.