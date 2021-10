Finiscono fuori strada e si ribaltano con l'auto: il figlio esce e chiama i soccorsi per liberare la mamma

Un grande spavento per mamma e figlio nella notte fra giovedì e venerdì. Intorno alla mezzanotte stavano viaggiando a bordo della loro Fiat Punto su via degli Scariolanti diretti verso Casal Borsetti: la madre al volante e il figlio di 19 anni sul lato passeggero, quando, per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Ravenna, la donna ha perso il controllo della vettura. A quel punto l'auto ha invaso la corsia opposta ed è uscita di strada, ribaltandosi e terminando la corsa contro un albero.

La donna era bloccata nell'abitacolo, il ragazzo invece è riuscito a uscire dall'auto con le sue gambe e ha subito chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono dunque accorse due ambulanze e un'automedica del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco di Ravenna per liberare la madre che era rimasta incastrata. Al termine del salvataggio i due sono stati trasportati all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità.