Camion ribaltato in autostrada: riaperta in parte l'A14, lunghe code verso Bologna

Poco dopo le ore 15.30 è stato riaperto il tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza, dove un mezzo pesante si è ribaltato all'altezza del chilometro 70 nord occupando tutta la carreggiata. Lo schianto è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 12. Il tratto è stato chiuso al traffico per ore con la formazione di code lunghe fino a 4 km. Ripercussioni alla circolazione stradale si sono verificate anche in direzione sud, dove si sono registrati 3 km di coda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, mentre in contemporanea sono iniziate le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Forlì. Per chi viaggiava verso Bologna era stato consigliato di uscire alla stazione di Cesena nord, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Faenza. Dopo la riapertura sul luogo dell'evento il traffico ha ripreso a circolare su una corsia, dove attualmente si registrano 3 km di coda verso Bologna.

Articolo in aggiornamento...

