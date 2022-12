Mentre va in bici sbanda e sbatte la testa sull'asfalto: ciclista in ospedale

Brutto incidente per un ciclista giovedì mattina a Lugo. L'uomo, un 75enne lughese, stava viaggiando in sella alla sua due ruote lungo via Madonna delle Stuoie quando improvvisamente, all'altezza del civico 79, è rovinato sull'asfalto sbattendo la testa. Dalle prime informazioni pare che si sia trattato di un'uscita di strada autonoma, senza l'intervento di altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.