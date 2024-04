Ciclista falciato da un furgone perde la vita dopo il tremendo impatto

Tragedia sulle strade faentine, nella serata di venerdì, dove un ciclista ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 22 lungo via Lugo quando, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone guidato da un romeno 30enne ha centrato in pieno un senegalese 45enne che pedalava in sella alla sua bici in direzione di Lugo. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 160 e, secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita alle spalle. Il 45enne è stato caricato sul cofano del furgone e, dopo aver infranto il parabrezza, è stato scagliato nel fossato che costeggia la carreggiata. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi del 118 ma, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimare il ciclista, il medico si è dovuto arrendere e non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso dai Carabinieri, mentre gli agenti della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina hanno provveduto ad eseguire i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il conducente del furgone, sottoposto all'etilometro sul posto, sarebbe risultato negativo, ma sono in corso ulteriori accertamenti.