Curioso incidente, la signora: "Ho colpito qualcuno". Ma il pedone non si trova, dopo un'ora la strada riapre

"Misterioso" incidente nel tardo pomeriggio lungo la via Dismano che è stata chiusa per oltre un'ora tra Osteria e San Zaccaria. Una Suzuki Gran Vitara guidata da una signora è stata coinvolta in un incidente che ha messo tutti in allarme. La donna ha infatti riferito di aver urtato contro qualcuno, ma complice il buio non è riuscita a capire se si trattasse di un animale o di una persona. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Accurate le ricerche, l'eventuale pedone non è stato trovato, la signora è stata portata in ospedale ma solo a scopo precauzionale. Dopo circa un'ora la via Dismano è stata riaperta.