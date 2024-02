Colpita alle spalle da un furgone mentre cammina a bordo strada: muore sul colpo

Drammatico incidente domenica sera a San Severo di Cotignola, dove una donna ha perso la vita. I fatti si sono verificati attorno alle 19.30 lungo la strada provinciale 62. La donna, una 48enne ucraina residente in zona, stava camminando sul ciglio della strada da San Severo verso Faenza. Improvvisamente alle sue spalle è sopraggiunto un furgone, condotto da un 47enne, che per cause in corso d'accertamento l'ha colpita con la parte destra, facendola rovinare a terra violentemente.

L'autista ha dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Purtroppo però, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 48enne. La provinciale è stata chiusa per due ore dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.

L'uomo alla guida del furgone, spiegano gli inquirenti, è stato sottoposto ai test alcolimetrici e tossicologici, risultati negativi. Del caso è stato informato il pubblico ministero e la salma della vittima è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

