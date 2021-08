Dramma nella notte sull'Adriatica: schianto fatale, muore un ragazzo

Fatale incidente nella notte tra martedì e mercoledì. Un ragazzo di appena 27 anni di Ravenna ha perso la vita in un tragico sinistro dalla dinamica complessa, ancora sotto la lente d'ingrandimento della Polizia stradale di Rimini, intervenuta sul posto nel cuore della notte. La tragedia si è verificata sulla statale Adriatica nel territorio di Cesenatico, all'altezza del supermercato Famila. Il bilancio è di un morto e un ferito, non grave, trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.

Una carambola avvenuta all'1.20 al chilometro 180 dell'Adriatica e che ha coinvolto 4 mezzi, anche se lo scontro principale è stato tra una Fiat Bravo e un furgone Fiorino che ha terminato la sua corsa nel fosso ai margini della carreggiata. Il 27enne ravennate (M.B.D le sue iniziali) era alla guida della Fiat prima dello schianto fatale. Non è ancora la chiara la dinamica del sinistro, che ha coinvolto anche una Mercedes e una Fiat Panda.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata e anche i Vigili del fuoco, con due squadre da Cesena e Cesenatico. L'importante arteria stradale è stata chiusa per diverse ore per consentire alla Polstrada di Rimini i rilievi di rito e per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. La viabilità è tornata regolare intorno alle 5 del mattino.